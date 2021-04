Rt settimanale | il monitoraggio della Cabina di regia rivela un calo troppo lieve | “Il quadro resta critico”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre siamo nel pieno del countdown che, dal 26 aprile, traghetterà il Paese in una sorta di unica zona gialla ‘accorta’, oggi la cosiddettadi(Iss e ministeroSalute), ha illustrato gli esiti del consuetocurva epidemiologica. Un’analisi per certi versi confortante, visto che l’Rt è sceso a 0.81 ma, se la scorsa settimana era a 0.85, questo spiega che l’attesa ha deluso le aspettative, e di molto. Tante che nel report si legge: “Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma ilcomplessivoancora ad un livello”. Inoltre, urge sottolineare che, per quel che riguarda i ricoveri e le terapie intensive, ben 12 Regioni ‘gravitano ...

Il Fatto Quotidiano

Scende ancora l'indice Rt nazionale di contagio del in Italia e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimodel Ministero della Salute - Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12 - 18 aprile. Oggi i colori delle regioni . Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province ...Emerge, secondo quanto si apprende, dall'ultimodel Ministero della Salute - Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12 - 18 aprile che le terapie intensive sono ...A livello nazionale, il numero di nuovi tamponi molecolari settimanali è pari a 16,47 per 1.000 abitanti mentre il numero di nuovi tamponi antigenici è pari a 11,87 per 1.000 abitanti. Dal report #33 ...Nella giornata di oggi, si terrà il consueto monitoraggio dei dati a cura della cabina di regia e dell’Istituto Superiore di Sanità. I dati registrati in questa settimana decreteranno il nuovo colore ...