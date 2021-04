"Questo è un regime. Ma lo sa come si sopravvive?". Mauro Corona a valanga contro Mario Draghi: mai così duro (Di venerdì 23 aprile 2021) Mauro Corona dà un consiglio a Mario Draghi. Un consiglio semplice e di buon senso: ascoltare la gente. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nella puntata andata in onda ieri sera 22 aprile, lo scrittore interviene in merito al nuovo decreto che entrerà in vigore il 26 aprile e che prevede, per gli spostamenti tra regioni, per esempio, un certificato che attesti o l'avvenuta vaccinazione, o la guarigione da Coronavirus o un tampone negativo. E delle riaperture molto limitate. "Si poteva trovare la via di mezzo e si può ancora trovare", attacca Corona. "Bisogna smetterla con questi virologi, bisogna provare. C'è qualche attenuazione mediante le regole. Non hanno voluto trovare la via di mezzo e la gente è stufa. e se scende in piazza io sarò lì con loro". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)dà un consiglio a. Un consiglio semplice e di buon senso: ascoltare la gente. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nella puntata andata in onda ieri sera 22 aprile, lo scrittore interviene in merito al nuovo decreto che entrerà in vigore il 26 aprile e che prevede, per gli spostamenti tra regioni, per esempio, un certificato che attesti o l'avvenuta vaccinazione, o la guarigione davirus o un tampone negativo. E delle riaperture molto limitate. "Si poteva trovare la via di mezzo e si può ancora trovare", attacca. "Bisogna smetterla con questi virologi, bisogna provare. C'è qualche attenuazione mediante le regole. Non hanno voluto trovare la via di mezzo e la gente è stufa. e se scende in piazza io sarò lì con loro". ...

