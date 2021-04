Pass tra regioni, Crisanti: «Aggiunge danno alla beffa» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 26 aprile è la data di entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi. Potrebbe anche essere etichettata come una scadenza in cui, di fatto, si proverà ad intraprendere una nuova fase di convivenza con il Covid. Un periodo in cui si introducono strumenti che possano restituire libertà e normale quotidianità, nei limiti derivanti dalla necessità di limitare la diffusione del contagio. Tra questi c'è l'ormai famigerato «Pass». Un lasciaPassare che permetterà la mobilità tra regioni anche qualora il territorio di partenza e quello di arrivo non sia una «zona gialla». Covid e Pass, Crisanti parla da ospite di Mattino 5 Lo potrà avere chi si è vaccinato, chi ha avuto il Covid e chi fa un tampone quarantotto ore prima di mettersi in viaggio. Tralasciando gli ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 26 aprile è la data di entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi. Potrebbe anche essere etichettata come una scadenza in cui, di fatto, si proverà ad intraprendere una nuova fase di convivenza con il Covid. Un periodo in cui si introducono strumenti che possano restituire libertà e normale quotidianità, nei limiti derivanti dnecessità di limitare la diffusione del contagio. Tra questi c'è l'ormai famigerato «». Un lasciaare che permetterà la mobilità traanche qualora il territorio di partenza e quello di arrivo non sia una «zona gi». Covid eparla da ospite di Mattino 5 Lo potrà avere chi si è vaccinato, chi ha avuto il Covid e chi fa un tampone quarantotto ore prima di mettersi in viaggio. Tralasciando gli ...

