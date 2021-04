Omicidio Di Pietrantonio | la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex fidanzato di Sara

(Di venerdì 23 aprile 2021) Diventa definitivoper Vincenzo Paduano, l’uomo condannato per l’delfidanzataDi, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della Magliana a Roma. La Quinta sezione penale della Corte dioggi ha rigettato il ricorso proposto da Paduano nei confronti della sentenza della Corte di Assise di appello di Roma che, dopo il rinvio dei supremi giudici, gli aveva inflitto la pena del. Condanna che viene, quindi,ta. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

... nel 2016 a Roma, hanno riguardato la morte della giovane Sara Di Pietrantonio e per la sensibilità ... all'identificazione dell'ex ragazzo della vittima come l'autore dell'efferato... i consulenti scelti per l'autopsia - il professore Ricci e il dottore Vincenzo Iorio -... La Cassazione conferma l'ergastolo. La Suprema Corte si è espressa mantenendo infatti la condanna per Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per l'omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara ...