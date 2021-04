Maurizio Cerrato ucciso per un parcheggio: 4 arresti nella notte (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 61enne custode del Parco archeologico di Pompei era stato assassinato lunedì sera a Torre Annunziata Leggi su today (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 61enne custode del Parco archeologico di Pompei era stato assassinato lunedì sera a Torre Annunziata

