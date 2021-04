Lunedì quasi tutta l’Italia diventa gialla. Le regole (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì l’Italia vira quasi tutta in giallo. Più della metà delle regioni, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano, soddisfano i requisiti per diventare zona gialla: un indice Rt inferiore a 1 e meno di 250 casi per 100 mila abitanti alla settimana. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì l’Italia vira quasi tutta in giallo. Più della metà delle regioni, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano, soddisfano i requisiti per diventare zona gialla: un indice Rt inferiore a 1 e meno di 250 casi per 100 mila abitanti alla settimana.

