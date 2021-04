LOL | chi ride è fuori 2 si farà | è ufficiale | arriva la seconda stagione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ora è, “LOL: chi2” si. Oggi pomeriggio è infatti giunta la conferma da parte di Amazon Prime Video, che ha appunto ufficializzato l’arrivo delladello show comico del momento. Lol 2 è: la confermaAttraverso un breve post pubblicato su Facebook, la piattaforma di video streaming ha mostrato una foto del nuovo logo dello show, con in aggiunta la didascalia: “Nuovi comici torneranno a fare di tutto per nonre… la2 di #LOLItalia è stata confermata! Stay tuned”. Una mossa che condividiamo decisamente quella di Prime Video, visto lo straordinario successo di “LOL: chisi”, divenuto nel giro di pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : LOL chi

Vanity Fair Italia

Amazon Prime Video ha annunciato oggi la seconda stagione diride è fuori . Per celebrare il successo del comedy show Amazon Original , i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, ...ride è fuori, il comedy show da poco disponibile su Prime Video, si è rivelato un grandissimo successo e, come prevedibile, è già stata confermato l'arrivo di una seconda ...Milano, 23 aprile 2021 - La seconda stagione di 'LOL: Chi ride è fuori' ci sarà. La conferma è arrivata oggi, tramite un annuncio, direttamente da Amazon Prime Video. Ma c'è di più: per celebrare il ...Amazon Prime Video ha annunciato oggi la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Per celebrare il successo del comedy show Amazon Original, i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina ...