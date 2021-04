L’incapacità di separare l’uomo dall’artista oddio | ho scritto uomo!

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 aprile 2021) C’è una famosa foto d’una donna francese che manifesta reggendo, in corteo, un’ascia, di quelle che in tempi normali si usano per la legna e in epoca di terrore si usano per le teste. Sull’ascia c’è un cartello: pour séparer l’homme de l’artiste. La richiesta di considerare diversamente l’essere umano con relative malefatte, e le opere che è in grado di produrre, è una richiesta egoista: perché devo rinunciare a guardare i quadri di Caravaggio solo perché era un assassino? Non è una punizione per lui: è una punizione per me. Coi morti, ti spiegano i militanti postmoderni, è diverso: non incassano diritti d’autore. Quindi puoi ascoltare Wagner senza particolari complessi di colpa rispetto al suo nazismo; ma devi dire che proprio non riesci più a guardare i film di Woody Allen, ora che l’opinione pubblica ha deciso sia un pedofilo. A me sembra un meccanismo psicologico buffissimo, ...