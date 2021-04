Fiction Rai 1: riflettiamo con “Chiamami ancora amore” (Di venerdì 23 aprile 2021) Si è da poco concluso in data odierna, 23 aprile 2021, l’incontro con il cast, regista e autore della nuova Fiction Rai 1. Si tratta della serie “Chiamami ancora amore” prodotta da INDIGO FILM in collaborazione con RAI Fiction che andrà in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 3 maggio. Ma di cosa parla e cosa ne pensano gli attori? Vi propongo qui di seguito il resoconto dell’incontro. Come una Fiction Rai 1 può farci riflettere? Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? Solo chi ami può distruggerti. Solo la persona a cui hai rivelato le tue debolezze e i tuoi errori, a cui hai chiesto aiuto e ne hai dato, solo quella persona può davvero rovinare la tua vita. Anna ed Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Si è da poco concluso in data odierna, 23 aprile 2021, l’incontro con il cast, regista e autore della nuovaRai 1. Si tratta della serie “” prodotta da INDIGO FILM in collaborazione con RAIche andrà in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 3 maggio. Ma di cosa parla e cosa ne pensano gli attori? Vi propongo qui di seguito il resoconto dell’incontro. Come unaRai 1 può farci riflettere? Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? Solo chi ami può distruggerti. Solo la persona a cui hai rivelato le tue debolezze e i tuoi errori, a cui hai chiesto aiuto e ne hai dato, solo quella persona può davvero rovinare la tua vita. Anna ed Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Rai 'Chiamami ancora amore', serie di Rai Fiction e Indigo su un inferno di famiglia - 'Un laboratorio in cui il dolore alimenta la speranza in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo'. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati definisce così 'Chiamami ancora amore'. La serie è stata scritta da Giacomo Bendotti, che dice di essersi ispirato a 'Kramer contro Kramer' per questo che è stato ...

'Chiamami ancora amore', serie di Rai Fiction e Indigo su un inferno di famiglia "Un laboratorio in cui il dolore alimenta la speranza in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo". La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati definisce così 'Chiamami ancora amore'.

Chiamami ancora amore fiction: trama e quando inizia Chiamami ancora amore è la nuova fiction di Rai Uno. Partirà il prossimo 3 maggio ma da lunedì 26 aprile è possibile vedere i primi due episodi in anteprima, sulla piattaforma streaming di Raiplay.

