Ettorre “Scuole di vela prese d'assalto in piena pandemia” (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al rush finale, manca in pratica una sola qualifica, quella per l'Ilca 7 che stanno disputando in questi giorni in Portogallo”. A Vilamoura, gli azzurri in acqua per regalare un'ulteriore soddisfazione allo sport italiano. Il presidente della Federazione Italiana vela, Francesco Ettorre, sa però che servirà un'impresa per scrivere un'altra pagina memorabile. “Speriamo di prendere la qualifica anche qui ma il posto è unico e ci sono otto nazioni che battagliano per un pass – spiega il numero uno della Federvela in un forum nella sede romana di Italpress – Ma abbiamo preso sei qualifiche ai Mondiali di Aarhus del 2018, questa sarebbe la ciliegina ma è molto complesso”. Con Luna Rossa e l'Americàs Cup, gli italiani si sono ancora una volta sentiti un popolo di velisti: “La Coppa America ha dato un segnale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al rush finale, manca in pratica una sola qualifica, quella per l'Ilca 7 che stanno disputando in questi giorni in Portogallo”. A Vilamoura, gli azzurri in acqua per regalare un'ulteriore soddisfazione allo sport italiano. Il presidente della Federazione Italiana, Francesco, sa però che servirà un'impresa per scrivere un'altra pagina memorabile. “Speriamo di prendere la qualifica anche qui ma il posto è unico e ci sono otto nazioni che battagliano per un pass – spiega il numero uno della Federin un forum nella sede romana di Italpress – Ma abbiamo preso sei qualifiche ai Mondiali di Aarhus del 2018, questa sarebbe la ciliegina ma è molto complesso”. Con Luna Rossa e l'Americàs Cup, gli italiani si sono ancora una volta sentiti un popolo di velisti: “La Coppa America ha dato un segnale ...

Advertising

Italpress : Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto in piena pandemia” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto in piena pandemia” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto in piena pandemia” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ettorre 'Scuole di vela prese d'assalto' - - Italpress : Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto” -

Ultime Notizie dalla rete : Ettorre Scuole Il presidente della Fiv: 'Vela, nel mese di maggio la ripartenza' Grandi speranze per la stagione estiva delle scuole vela. Nuove energie nella politica di sostegno all'attività dei circoli e degli atleti. Francesco Ettorre, a dicembre riconfermato presidente della Federazione Italiana Vela, spera di veder ...

San Salvo città che legge, non solo sui cartelli Luigi D'Ettorre 9 febbraio 2017, Per sempre, Simona Andreassi e Antonia Schiavarelli 10 marzo 2017, ... Comune e scuole di Casalbordino 4 dicembre 2018, L'avvenire dei diritti di libertà Enzo Di ...

Ettorre "Scuole di vela prese d'assalto" Il Cittadino on line Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto in piena pandemia” 23/04/2021 09.51 MOTO: AL VIA A MAGIONE CAMPIONATO ITALIANO FMI APRILIA SPORT PRODUCTION ...

Ettorre “Scuole di vela prese d’assalto” Il presidente della Fiv: "Nonostante la pandemia di Covid-19, c'è stato un boom: il nostro sport si pratica all'aria aperta e trasmette sicurezza". mc/mrv ...

Grandi speranze per la stagione estiva dellevela. Nuove energie nella politica di sostegno all'attività dei circoli e degli atleti. Francesco, a dicembre riconfermato presidente della Federazione Italiana Vela, spera di veder ...Luigi D'9 febbraio 2017, Per sempre, Simona Andreassi e Antonia Schiavarelli 10 marzo 2017, ... Comune edi Casalbordino 4 dicembre 2018, L'avvenire dei diritti di libertà Enzo Di ...23/04/2021 09.51 MOTO: AL VIA A MAGIONE CAMPIONATO ITALIANO FMI APRILIA SPORT PRODUCTION ...Il presidente della Fiv: "Nonostante la pandemia di Covid-19, c'è stato un boom: il nostro sport si pratica all'aria aperta e trasmette sicurezza". mc/mrv ...