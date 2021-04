Designazioni arbitrali: Lazio - Milan di lunedì a Orsato (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati resi noti gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020 - 21 in programma domenica 25 aprile. Genoa - Spezia (24/04, ore 15) ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati resi noti gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020 - 21 in programma domenica 25 aprile. Genoa - Spezia (24/04, ore 15) ...

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali Designazioni arbitrali: Lazio - Milan di lunedì a Orsato Sono stati resi noti gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020 - 21 in programma domenica 25 aprile. Genoa - Spezia (24/04, ore 15) ...

Serie A, gli arbitri della 33giornata: Lazio - Milan a Orsato, Abisso per Inter - Verona Il turno infrasettimanale è in archivio ed è già tempo di pensare alle prossime partite. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 33giornata di Serie A , in programma da sabato 24 a lunedì 26 aprile 2021. Il big match di questo turno, la sfida in chiave Champions tra Lazio e Milan , è stata affidata ...

Ecco l’arbitro di Atalanta-Bologna Ufficiale la designazione arbitrale per il match del Bologna al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di domenica alle 20:45. Sarà infatti il Signor Fabbri di Ravenna a dirigere la trentatreesima giornata ...

