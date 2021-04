Daydreamer anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Sanem si impegna come non mai per far ritornare la memoria a Can, mentre lui si sente in colpa per non ricordare nulla della loro storia d'amore. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 23 aprile 2021) Sanem si impegna come non mai per far ritornare la memoria a Can, mentre lui si sente in colpa per non ricordare nulla della loro storia d'amore. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 23 aprile - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: chi è Sanem e cosa vuole da me? - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 23 aprile: Can e Sanem hanno un incidente - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: Sanem non si arrende e dà a Can il suo libro per aiutarlo a ricordare -