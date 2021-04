Covid, in ospedale il consigliere regionale Nunzio Carpentieri (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato prelevato con un un’ambulanza dalla sua abitazione a Sant’Egidio del Monte Albino per essere trasportato all’ospedale di Scafati, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nunzio Carpentieri, ex sindaco della cittadina dell’Agro, colpito dal Covid dieci giorni fa, insieme al resto della famiglia, la moglie e la figlia. Il consigliere verrà sottoposto alla terapia con gli anticorpi monoclonali, che i medici sperano possa dare dei risultati. A darne notizia è il diretto interessato. “Mia moglie si sta riprendendo, pur se con maggiore lentezza – scrive Carpentieri, invitando tutti a non abbassare la guardia -. Per me, purtroppo, il decorso della malattia non è per niente semplice. Su di me le conseguenze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato prelevato con un un’ambulanza dalla sua abitazione a Sant’Egidio del Monte Albino per essere trasportato all’di Scafati, ildi Fratelli d’Italia,, ex sindaco della cittadina dell’Agro, colpito daldieci giorni fa, insieme al resto della famiglia, la moglie e la figlia. Ilverrà sottoposto alla terapia con gli anticorpi monoclonali, che i medici sperano possa dare dei risultati. A darne notizia è il diretto interessato. “Mia moglie si sta riprendendo, pur se con maggiore lentezza – scrive, invitando tutti a non abbassare la guardia -. Per me, purtroppo, il decorso della malattia non è per niente semplice. Su di me le conseguenze ...

