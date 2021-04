COvid | Cittadini Aiop “Fondamentale sinergia tra componenti Ssn”

(Di venerdì 23 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “La pandemia che ha fatto emergere problematiche immense ha fatto anche emergere come latra le duedel sistema sanitario è”. Lo ha detto il presidente nazionale di, Barbaraintervendo alla presentazione del bilancio sociale dell’Sicilia. Quale sistema sanitario dopo la pandemia? “Sarà un sistema – ha aggiunto– che andrà rinnovato dopo il, sicuramente rispetto a due normative come il dl 95/2012 che blocca sine die la spesa della componente privata, una legge anacronistica, e permettere alla componente privata del Ssr di dare risposte; e il dm 70 che ha mostrato tutte le sue fragilità di cui il governo è pienamente cosciente”. “Il Ssn ha bisogno di riforme in ...

Advertising

reportrai3 : Due cittadini di Manaus atterrano a Tokyo. Risultano positivi al tampone, e il virus che hanno in corpo viene seque… - RaiNews : G. #Crosetto (@GuidoCrosetto - @FratellidItalia) a @RaiStudio24: bene limitare assembramenti, ma inconcepibile limi… - LuigiF97101292 : RT @ultimenotizie: A #Ischia, #Capri e #Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario… - marco_sampietro : UK. Il crollo del Covid e il clima favorevole hanno portato molte persone a passare il tempo nei parchi cittadini.… - ultimenotizie : A #Ischia, #Capri e #Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calen… -

Ultime Notizie dalla rete : COvid Cittadini

Agenzia ANSA

Dal generico link "Emergenza.19" si accede a un elenco di "Farmaci utilizzabili", articolata ... In sostanza, non riesco a trovare alcuna fonte ufficiale nazionale che fornisca aiuna ...... per il 49% degli italiani la comunicazione sul- 19 è stata confusa e solo il 13% la ritiene ...democrazie saper coniugare il diritto alla corretta informazione con l'esigenza deia non ...Termine di un mandato fertile, nonostante le inedite difficoltà dovute al Covid. Dal quale partire per guardare al ... Con il dottor Trama proseguiremo nei contatti con i cittadini e le imprese». Le ...Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 141337 tamponi, 701 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento ...