Cosmi | “Questa squadra è emotivamente fragile Ho sentito commenti imbarazzanti…”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) In conferenza stampa, l’allenatore del Crotone Serse, ha parlato della situazione complicata della sua: “Benali è disponibile, ha fatto un programma personalizzato in questi 15 giorni e pian piano è tornato a fare cose normali. Dall’altro ieri è tornato in gruppo e da oggi in maniera definitiva. Marrone e Di Carmine invece non sono stati convocati per problemi fisici. Sicuramente ci sarà qualche cambiamento, come in realtà c’è stato mercoledì: a prescindere da tutto, tre partite in un momento come questo della stagione necessitano di cambi e turnover”. Sulla fragilità della: “L’idea che mi sono fatto dila racconterò con più precisione a fine campionato, in maniera abbastanza unanime si fa riferimento a una fragilità emotiva, psicologica. Questo credo sia il filo ...