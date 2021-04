Cose di Case: una 1290 Super Duke.. Bestiale! (Di venerdì 23 aprile 2021) Monta il bicilindrico LC8 da 1301 cm³ ed è in grado di erogare 180 CV e 140 Nm. Parliamo della KTM 1290 Super Duke R, che oggi guadagna una R nel nome ma perde peso: 180 kg, che sono sinonimo di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Monta il bicilindrico LC8 da 1301 cm³ ed è in grado di erogare 180 CV e 140 Nm. Parliamo della KTMR, che oggi guadagna una R nel nome ma perde peso: 180 kg, che sono sinonimo di ...

Cambiano i colori delle Regioni: solo 2 in zona rossa e almeno 12 in zona gialla. Le nuove regole ... tra le altre cose, viene istituito il cosiddetto pass verde o certificato verde per gli ... In zona arancione è consentito inoltre recarsi presso le seconde case che si trovino all'interno della propria ...

In edicola dal 24 aprile Cose di Casa di maggio 2021 Cose di Casa Cose di Case: una 1290 Super Duke.. Bestiale! Monta il bicilindrico LC8 da 1301 cm³ ed è in grado di erogare 180 CV e 140 Nm. Parliamo della KTM 1290 Super Duke R, che oggi guadagna una R nel nome ma perde peso: 180 kg, che sono sinonimo di ...

Reggina, è Taibi uno dei positivi al Covid: “Ma alcune cose mi hanno fatto più male del virus” Ho vissuto periodi migliori, diciamo, ma ora mi trovo a casa mia a Modena, in isolamento ... giorni proprio mentre mi accingevo a combattere questa maledetto virus. Certe cose mi hanno fatto più male ...

