Contro il proliferare dei capannoni di logistica in Lombardia gli strumenti ci sono | diamo la parola ai cittadini

di Serena Longaretti* L'autostrada BreBeMi (Brescia, Bergamo, Milano) è stata aperta al traffico nel 2014. È stata la prima autostrada italiana realizzata in project financing ma con fondi pubblici e ampie garanzie da parte della Banca Europea per gli Investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti. Un'autostrada che allora apparve del tutto inutile, un monumento al consumo di suolo e allo spreco: famoso il filmato che ritraeva un gruppo di ragazzi che indisturbati giocavano a calcio su corsie deserte! Ancor prima della sua inaugurazione erano, però, state presentate ai Comuni interessati dal suo tracciato richieste di autorizzazione per la realizzazione di insediamenti logistici. Le norme vigenti ne consentono la realizzazione purché localizzati nei pressi di svincoli autostradali e ne prevedendo l'esclusione dalla Verifica di Impatto Ambientale qualora si tratti di insediamenti inferiori ...

