Ceferin insiste: «Chi è ancora nella Superlega, non giocherà la Champions» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Uefa Ceferin è tornato all’attacco. Lo ha fatto in un’intervista con l’Ap. Ha attaccato i quattro club che sono ancora nella Superlega: Juventus Milan Barcellona Real Madrid. Dovranno decidere se sono Super League o se sono un club europeo. Se dicono che sono una Super League, allora non giocano in Champions League, ovviamente … e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. E ancora: Stiamo ancora il parere dell’ufficio legale, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Non possiamo accomunare i club che hanno ammesso il loro errore e hanno detto che lasceranno il progetto, e i club che sostengono che il progetto non è morto. Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Uefaè tornato all’attacco. Lo ha fatto in un’intervista con l’Ap. Ha attaccato i quattro club che sono: Juventus Milan Barcellona Real Madrid. Dovranno decidere se sono Super League o se sono un club europeo. Se dicono che sono una Super League, allora non giocano inLeague, ovviamente … e se sono pronti a farlo, possono giocareloro competizione. E: Stiamoil parere dell’ufficio legale, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Non possiamo accomunare i club che hanno ammesso il loro errore e hanno detto che lasceranno il progetto, e i club che sostengono che il progetto non è morto. Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza ...

