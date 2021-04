(Di venerdì 23 aprile 2021) Con oltre 30mila accessi in pochi minuti il sito della live in streaming deldidal Colosseo è andato in blocco, lasciando fuori dalla diretta centinaia di fan. La protesta è esplosa sui social e il cantautore è dovuto intervenire per scusarsi del disagio

CaffeFou : Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: 'Ridateci i soldi' #UltimoColosseo #BuongiornoVita #Ultimo - theshadowofswan : Per ora piango, quando cambieremo stage e concerto allora inizierà il caos ecco -

il Giornale

si sono riversati su Twitter per lamentare difficoltà di connessione al sito e mancato accesso al portale pur avendo un regolare ticket virtuale: " Se organizzate un concerto in streaming con ... Con oltre 30mila accessi in pochi minuti il sito della live in streaming del concerto di Ultimo dal Colosseo è andato in blocco, lasciando fuori dalla diretta centinaia di fan. La protesta è esplosa ...