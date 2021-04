Borsa: Milano fiacca ( - 0,2%), sprint Tod's, scivola Moncler (Di venerdì 23 aprile 2021) Piazza Affari appare poco mossa dopo un avvio debole, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.350 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,5 punti. Sugli scudi Tod's +8,78%, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Piazza Affari appare poco mossa dopo un avvio debole, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.350 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,5 punti. Sugli scudi Tod's +8,78%, dopo ...

Advertising

GoalItalia : Stop alla Superlega, la Juve crolla in Borsa: è il titolo peggiore in apertura a Milano ? - CorriereQ : Borsa: Milano apre in calo, -0,49% - CorriereQ : Borsa: Milano fiacca (-0,2%), sprint Tod’s, scivola Moncler - fisco24_info : Borsa: Milano fiacca (-0,2%), sprint Tod's, scivola Moncler: Spread sale a 101,5 punti, banche in ordine sparso, gi… - BJLiguria : Borsa: partenza in ribasso per Milano, attenzione ai titoli di lusso - -