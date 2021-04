Berlusconi | un giudice ha chiarito che chiamarlo “delinquente e malavitoso” non è diffamatorio

(Di venerdì 23 aprile 2021)invece di passare dalle stelle alle stalle passa da Cavaliere a. Definire, terrorista,, pregiudicato” non è. Così come non èricordare che “ha gettato una minorenne nelle braccia di una puttana”. Né che è “sospettato di aver cominciato la sua carriera di imprenditore grazie ai soldi della mafia”. Ilcivile di Roma Damiana Colla ha confermato la legalità dell’epiteto. Con le motivazioni della sentenza ha quindi rigettato la citazione civile dell’ex Presidente contro Massimo Fini, Marco Travaglio, Peter Gomez e la società editrice del Fatto Quotidiano. Ora l’ex Cavaliere dovrà anche pagare più di 10.000 euro di spese legali agli avvocati Caterina Malavenda e ...

La sentenza delsu Massimo Fini e Silvio E ancora.non può lamentarsi di essere chiamato "delinquente naturale": lo afferma la sentenza del Tribunale di Milano sulle "enormi ...Infine ecco l'incontro col padrone di casa: Silvio. 'Se avesse cambiato l'Italia come ... Dopo essersi scopertodi un inesistente processo di quarto grado, Farina intinge la penna ...In dodici pagine il giudice Colla spiega che dare del delinquente a Berlusconi non costituisce reato. Tuttavia specifica il giudice che deve essere chiaro il contesto della critica generale e politica ...Dare a Silvio Berlusconi del “delinquente” non è diffamazione: a stabilirlo è la sentenza del giudice civile di Roma. Vediamo le motivazioni. Il giudice civile del Tribunale di Roma, Damiana Colle, ha ...