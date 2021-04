Xbox Live Gold: l’abbonamento non sarà più necessario per giocare ai free to play multiplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Xbox Live Gold non sarà più necessario per giocare in modalità online ai titoli free-to-play Una meravigliosa notizia è stata avvistata all’orizzonte Xbox! Dopo aver testato la nuova funzionalità con Xbox Insider in Alpha Skip Ahead e Alpha, tutto è diventato ufficiale. Nella giornata di ieri, Microsoft ha reso disponibile l’online per i giochi free to play presenti sulla piattaforma anche senza Xbox Live Gold. l’abbonamento, il quale continuerà ad offrire tutti gli altri servizi, non sarà quindi più necessario per poter accedere alla modalità multiplayer dei titoli ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021)nonpiùperin modalità online ai titoli-to-Una meravigliosa notizia è stata avvistata all’orizzonte! Dopo aver testato la nuova funzionalità conInsider in Alpha Skip Ahead e Alpha, tutto è diventato ufficiale. Nella giornata di ieri, Microsoft ha reso disponibile l’online per i giochitopresenti sulla piattaforma anche senza, il quale continuerà ad offrire tutti gli altri servizi, nonquindi piùper poter accedere alla modalità multier dei titoli ...

Advertising

infoitscienza : Xbox Live Gold non serve più da oggi per i giochi gratis (e per una feature) - infoitscienza : Xbox Live Gold non è più necessario, free-to-play ora gratis - tuttoteKit : Xbox Live Gold: l'abbonamento non sarà più necessario per giocare ai free to play multiplayer #XboxLiveGold… - DrPuccioGamer : - top10games_it : BESTSELLER #2: Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] editore Microsoft EUR 10.0 -