Valerii Censis | “Sfatare falsi miti | gestione manageriale della Pa risolverebbe problemi”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “La Pubblica Amministrazione è inchiodata a un’immagine stereotipata, quella di una burocrazia ipertrofica e vessatoria. Ma i 3,2 milioni di dipendenti pubblici non sono un monolite. Convivono ancora sacche di inefficienza con punte d’eccellenza. Bisognaalcuni. Negli ultimi dieci anni il personalePa si è ridotto del 3,9%, 132mila dipendenti in meno. La riduzione nei ministeri è stata del 21,2%. Tra i dirigenti del 13,0%”. Lo ha dichiarato Massimiliano, direttore generale, commentando il 1° Rapporto Cida-“Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere-Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buonadei fondi Ngeu e non solo” ...