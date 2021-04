Tutti in classe appassionatamente? La versione del preside Ciccotti (Di giovedì 22 aprile 2021) È innegabile che i ristoratori, gli albergatori, gli operatori dello spettacolo, gli imprenditori dei diversi settori, stiano subendo un danno economico non indifferente a causa del Covid-19 e che, con le dovute cautele, si vada, per loro, verso una graduale e attenta riapertura delle attività, considerato il lieve miglioramento della crisi pandemica. Ma attuare il “tana libera Tutti” per la scuola al 100% per le ultime cinque settimane, credo sia azzardato. Il rischio di un rimbalzo pandemico potrebbe originarsi dagli edifici scolastici o dalle aree intorno a questi. Inoltre l’operazione, agli occhi di qualcuno, potrebbe assumere un retrogusto dal sapore populista pre-elettorale. 6 CLASSI IN QUARANTENA Non parlo per sentito dire, ma dopo essermi informato da chi si trova al “fronte”. Ossia dalle scuole dei miei colleghi. Osservando, anche, cosa accade a un polo ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) È innegabile che i ristoratori, gli albergatori, gli operatori dello spettacolo, gli imprenditori dei diversi settori, stiano subendo un danno economico non indifferente a causa del Covid-19 e che, con le dovute cautele, si vada, per loro, verso una graduale e attenta riapertura delle attività, considerato il lieve miglioramento della crisi pandemica. Ma attuare il “tana libera” per la scuola al 100% per le ultime cinque settimane, credo sia azzardato. Il rischio di un rimbalzo pandemico potrebbe originarsi dagli edifici scolastici o dalle aree intorno a questi. Inoltre l’operazione, agli occhi di qualcuno, potrebbe assumere un retrogusto dal sapore populista pre-elettorale. 6 CLASSI IN QUARANTENA Non parlo per sentito dire, ma dopo essermi informato da chi si trova al “fronte”. Ossia dalle scuole dei miei colleghi. Osservando, anche, cosa accade a un polo ...

