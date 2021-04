Tre arresti e sequestri, un chilo e mezzo di droga nel passeggino (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiControlli anti-droga per i carabinieri della Compagnia di Bagnoli. Servizi di osservazione, strade a setaccio e diverse perquisizioni. Durante le operazioni, i carabinieri della stazione di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Gennaro Fiore, 30enne di Pozzuoli già noto alle ffoo. Durante un controllo in viale della liberazione i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di hashish e 1720 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, estesa anche all’abitazione di Pozzuoli, ha consentito di recuperare ancora altra droga, quasi 1 chilo e mezzo della stessa sostanza. Il 30enne è stato tradotto al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiControlli anti-per i carabinieri della Compagnia di Bagnoli. Servizi di osservazione, strade a setaccio e diverse perquisizioni. Durante le operazioni, i carabinieri della stazione di Bagnoli hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio Gennaro Fiore, 30enne di Pozzuoli già noto alle ffoo. Durante un controllo in viale della liberazione i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno rinvenuto e sequestratodi hashish e 1720 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, estesa anche all’abitazione di Pozzuoli, ha consentito di recuperare ancora altra, quasi 1della stessa sostanza. Il 30enne è stato tradotto al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Picchiano e umiliano disabili mentali in un centro a Palermo, tre arresti #Palermo - CALCIOGEMINI : Picchiano e umiliano disabili mentali in un centro a Palermo, tre arresti - anteprima24 : ** Tre arresti e sequestri, un chilo e mezzo di #Droga nel passeggino ** - PalermoToday : VIDEO | Arrestati tre operatori in un centro per spastici a Brancaccio, le immagini delle violenze… - PalermoToday : 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori -