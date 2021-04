Tra nomine e sentenze, si infiamma lo scontro alla Rocca: Pd in Prefettura con De Caro e Mortaruolo (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiUna sentenza destinata ad alzare ulteriormente il livello dello scontro politico alla Rocca dei Rettori. Dieci giorni fa, l’11 aprile, il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del giudice Gerardo Giuliano ha condannato Irpiniambiente al pagamento di 671.770,31 euro in favore della Samte. Protagoniste della lite, dunque, erano le due società affidatarie della gestione del ciclo dei rifiuti per conto delle Province di Avellino e Benevento. Uno scontro tra “cugine”, insomma. Una vicenda “articolata” e “complessa”, come riconosciuto dal giudice Giuliano. Ma anche una storia nota. La questione, infatti, è stata al centro di una furiosa polemica politica alla Rocca dei Rettori innescata dal consigliere provinciale del Partito Democratico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiUna sentenza destinata ad alzare ulteriormente il livello dellopoliticodei Rettori. Dieci giorni fa, l’11 aprile, il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del giudice Gerardo Giuliano ha condannato Irpiniambiente al pagamento di 671.770,31 euro in favore della Samte. Protagoniste della lite, dunque, erano le due società affidatarie della gestione del ciclo dei rifiuti per conto delle Province di Avellino e Benevento. Unotra “cugine”, insomma. Una vicenda “articolata” e “complessa”, come riconosciuto dal giudice Giuliano. Ma anche una storia nota. La questione, infatti, è stata al centro di una furiosa polemica politicadei Rettori innescata dal consigliere provinciale del Partito Democratico ...

