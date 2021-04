Superlega, le scuse di Paolo Maldini ai tifosi del Milan e a tutti gli appassionati (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è un uomo che si è distinto in questa brutta storia della Superlega, il progetto di campionato dei ricchi riservato ai superclub d’Europa nato e abortito nel giro di due giorni, tra le proteste di più o meno il resto dell’intero globo terracqueo. E quell’uomo si chiama Paolo Maldini, bandiera – e attuale dirigente – del Milan, una delle tre società italiane (insieme a Inter e Juventus) che avrebbe dovuto farne parte. In una lunga intervista a Sky, durante il pre-partita con il Sassuolo, l’ex capitano rossonero ha confessato di aver conosciuto le intenzioni del suo stesso club solo domenica sera, esattamente come tutti. “Ma questo – ha spiegato – non mi impedisce di chiedere scusa ai tifosi del Milan”. Già, quelle cinque letterine magiche che fino a questo momento in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è un uomo che si è distinto in questa brutta storia della, il progetto di campionato dei ricchi riservato ai superclub d’Europa nato e abortito nel giro di due giorni, tra le proteste di più o meno il resto dell’intero globo terracqueo. E quell’uomo si chiama, bandiera – e attuale dirigente – del, una delle tre società italiane (insieme a Inter e Juventus) che avrebbe dovuto farne parte. In una lunga intervista a Sky, durante il pre-partita con il Sassuolo, l’ex capitano rossonero ha confessato di aver conosciuto le intenzioni del suo stesso club solo domenica sera, esattamente come. “Ma questo – ha spiegato – non mi impedisce di chiedere scusa aidel”. Già, quelle cinque letterine magiche che fino a questo momento in ...

Advertising

Gazzetta_it : Superlega, alla Uefa non bastano le scuse dei club: ci saranno sanzioni? Gli scenari - zazoomblog : Superlega le scuse di Paolo Maldini ai tifosi del Milan e a tutti gli appassionati - #Superlega #scuse #Paolo… - Homers_howl : RT @Curini: 'La paura di una deriva capitalista (!?!), nel senso più spregevole (!?!), ha fatto il resto' quando la mentalità #comunista es… - infoitsport : Caos Superlega, all'Uefa le scuse non bastano: Ceferin pronto a 'blindare' le coppe - FinallyMichele : ma tipo l'Arsenal che ha fatto le scuse ai tifosi ecc. se dovesse alla fine andare in porto sta superlega, i giocat… -