Superlega? Juventus | Inter e Milan da circa un secolo si dividono gli scudetti Memorabili i titoli sottratti a Roma e Napoli

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si parla tanto dellachee Milan vorrebbero, o avrebbero voluto, costituire con altre 9 squadre a livello continentale. I tre club italici non sono più contenti dellanazionale. Daunsi, Coppe e trofei d’ogni sorta. Ora guardano fuori dai propri confini. In cento e più anni e maggiormente dal girone unico del 1929 – 1930 ad oggi Milano e Torino hanno lasciato soltanto le briciole a tutte le altre squadre. Briciole fra l’altro conquistate col sudore. Ne sanno qualcosa in Sardegna quando il Cagliari di Gigi Riva era costretto a segnare 2 reti a partita perché il primo gol glielo annullavano sistematicamente. Nell’ultimo Trentennio si contano per difetto almeno 16 ...