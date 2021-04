Superlega, Gravina: «Agnelli dovrà spiegarmi le sue ragioni» (Di giovedì 22 aprile 2021) Gabriele Gravina ha parlato di Andrea Agnelli e del progetto Superlega Ai microfoni di Rai Sport, Gabriele Gravina ha parlato di Andrea Agnelli e del progetto della Super League. Il presidente della FIGC ha annunciato che parlerà con il numero uno della Juve per capirne le motivazioni. «Avrò modo di chiarire con lui perché sono una persona che ama il dialogo, non voglio entrare in collisione sul piano personale. Mi esporrà le sue ragioni perché io non le conosco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Gabrieleha parlato di Andreae del progettoAi microfoni di Rai Sport, Gabrieleha parlato di Andreae del progetto della Super League. Il presidente della FIGC ha annunciato che parlerà con il numero uno della Juve per capirne le motivazioni. «Avrò modo di chiarire con lui perché sono una persona che ama il dialogo, non voglio entrare in collisione sul piano personale. Mi esporrà le sueperché io non le conosco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Gravina: '#Superlega? Nessuna sanzione a Juventus, Milan e Inter' - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - GambaZizi : @AliprandiJacopo Non era solo un'idea avevano firmato un contratto come dichiarato da Florentino Perez. Quindi vann… - TUTTOJUVE_COM : Gravina: 'Agnelli? Avrò modo di conoscere le sue ragioni sulla Superlega' -