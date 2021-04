Sky celebra Giornata Mondiale della Terra con programmazione dedicata ad ambiente

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Skyl’Earth Day, la 51^con unainteramentealle tematiche ambientali, ai temi dell’ecologia esostenibilità. Il gruppo Sky da anni promuove un business responsabile e la tutela dell’con l’attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Dopo essere diventata la prima carbon neutral media company pel le emissioni dirette, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni causate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business. Per contribuire a raggiungere questo ambizioso obiettivo ...