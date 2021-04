Questo Napoli non resterà fuori dalla Champions, Lazio schiantata ma ancora in corsa (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli e Lazio, due squadre che non sarebbero state parti integranti della Superlega per fortuna naufragata, ci regalano emozioni infrasettimanali degne di un big match di quelli che avrebbero voluto giocare i grandi del calcio. Al Maradona finisce 5-2 con gol a grappoli, alcuni meravigliosi, emozioni a non finire e polemiche arbitrali: tutto quello che si richiede all’elite, basta accendere la Serie A e partite del genere possono capitare. I ragazzi di Gattuso, con un calendario adesso in discesa, se giocano così nelle ultime sei giornate facciamo fatica a pensarlo fuori dalle prime quattro posizioni che regalano la Champions. Insigne è a quota 17 gol ed è qualcosa di strepitoso il suo momento di forma che ormai dura da un anno intero, Mertens e Osimhen che si alternano sono tanta roba, Politano è scatenato e c’è pur ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021), due squadre che non sarebbero state parti integranti della Superlega per fortuna naufragata, ci regalano emozioni infrasettimanali degne di un big match di quelli che avrebbero voluto giocare i grandi del calcio. Al Maradona finisce 5-2 con gol a grappoli, alcuni meravigliosi, emozioni a non finire e polemiche arbitrali: tutto quello che si richiede all’elite, basta accendere la Serie A e partite del genere possono capitare. I ragazzi di Gattuso, con un calendario adesso in discesa, se giocano così nelle ultime sei giornate facciamo fatica a pensarlodalle prime quattro posizioni che regalano la. Insigne è a quota 17 gol ed è qualcosa di strepitoso il suo momento di forma che ormai dura da un anno intero, Mertens e Osimhen che si alternano sono tanta roba, Politano è scatenato e c’è pur ...

