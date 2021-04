Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Il ranking ATP con i quarti a Barcellona: le proiezioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona (terra battuta), superando per la terza volta in poche settimane lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del mondo: 7-6, 6-2 il punteggio a favore dell’italiano. Il match, di fatto, si è deciso al termine di un infinito primo set, deciso al tiebreak per 11-9. Da quel momento la contesa si è messa in discesa per il rappresentante del Bel Paese, che nella seconda frazione ha strappato per ben due volte la battuta al temibile iberico. Al prossimo turno il classe 2001 se la vedrà contro uno dei giocatori più in forma di questo primo scorcio di stagione, ovvero il russo Andrey Rublev, n.7 della classifica ATP. Esiste un solo precedente tra i due: agli ottavi dell’ATP di Vienna 2020 l’azzurro si ritirò nel primo set a causa di un problema fisico ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)si è qualificato per idi finale dell’ATP 500 di(terra battuta), superando per la terza volta in poche settimane lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del mondo: 7-6, 6-2 il punteggio a favore dell’italiano. Il match, di fatto, si è deciso al termine di un infinito primo set, deciso al tiebreak per 11-9. Da quel momento la contesa si è messa in discesa per il rappresentante del Bel Paese, che nella seconda frazione ha strappato per ben due volte la battuta al temibile iberico. Al prossimo turno il classe 2001 se la vedrà contro uno dei giocatori più in forma di questo primo scorcio di stagione, ovvero il russo Andrey Rublev, n.7 della classifica ATP. Esiste un solo precedente tra i due: agli ottavi dell’ATP di Vienna 2020 l’azzurro si ritirò nel primo set a causa di un problema fisico ...

