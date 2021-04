Puglia, donazione multiorgano: deceduto bracciante 23enne (Di venerdì 23 aprile 2021) Un giovane di 23 anni, padre di due bambini, è morto a causa di un incidente in bici: i parenti hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Donati gli organi di un 23enne padre di due figli: morto dopo un incidente in bicicletta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Un giovane di 23 anni, padre di due bambini, è morto a causa di un incidente in bici: i parenti hanno dato il consenso alladegli organi. Donati gli organi di unpadre di due figli: morto dopo un incidente in bicicletta su Notizie.it.

Advertising

AnsaPuglia : Trapianti:donazione multiorgano ad Andria,5 equipe al lavoro. Cuore, fegato, pancreas, reni e cornee di 23enne mort… - Borderline_24 : #Puglia, incidente mortale in bici per papà 23enne: donati 5 organi. “Amore per la vita” - VideoAndria : #andria: Papà di soli 23 anni muore in un incidente, ad Andria donazione - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Per salvare la paziente sono state coinvolte otto strutture ospedaliere e tre differenti regioni, fra cui la Puglia https… - TgrRaiPuglia : Per salvare la paziente sono state coinvolte otto strutture ospedaliere e tre differenti regioni, fra cui la Puglia -