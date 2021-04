Per malati di rosacea meno controlli ed effetto mascherina, Sos degli esperti (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – Aprile è il mese internazionale della rosacea, malattia infiammatoria cronica della pelle che causa arrossamenti, papule o pustole particolarmente impattanti dal punto di vista psicologico perché visibili sul volto. Colpisce circa 415 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 7-8% della popolazione adulta. Come ogni patologia cronica, anche la rosacea necessita di controlli periodici, ma nell’ultimo anno a causa dell’emergenza Covid-19 queste visite hanno subito forti rallentamenti. Inoltre, la mascherina indispensabile per proteggersi dal contagio rischia di peggiorare i sintomi dei pazienti non adeguatamente trattati e monitorati. Secondo un’indagine condotta in Canada e Germania da Galderma, da inizio pandemia solo il 33% dei pazienti con rosacea ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – Aprile è il mese internazionale della, malattia infiammatoria cronica della pelle che causa arrossamenti, papule o pustole particolarmente impattanti dal punto di vista psicologico perché visibili sul volto. Colpisce circa 415 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 7-8% della popolazione adulta. Come ogni patologia cronica, anche lanecessita diperiodici, ma nell’ultimo anno a causa dell’emergenza Covid-19 queste visite hanno subito forti rallentamenti. Inoltre, laindispensabile per proteggersi dal contagio rischia di peggiorare i sintomi dei pazienti non adeguatamente trattati e monitorati. Secondo un’indagine condotta in Canada e Germania da Galderma, da inizio pandemia solo il 33% dei pazienti con...

