Paolo Cognetti | arriva il podcast «Sogni di Grande Nord»

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultima avventura on the road diè diventata un: lo scrittore, Premio Strega per Le otto montagne e appassionato camminatore (qui il racconto fatto a GQ al ritorno dal Nepal, dove ha camminato intorno al Kangchenjunga, il terzo Ottomila del pianeta), ha fatto un lungo viaggio con l’amico Nicola Magrin, illustratore e amico di cime. I due si sono mossi da Seattle ai piedi del monte Denali, in Alaska, passando per i territori canadesi della British Columbia e dello Yukon: un itinerario a tappe, dove le tappe sono i luoghi dei maestri della letteratura americana cari a. Quei 4 mila chilometri di strade e di incontri sono stati il tema dell’articolo di apertura di GQ, lo scorso dicembre, con l’intervista di Cristina D’Antonio allo scrittore. In quell’occasione si è ...