Palù | «J&J e AstraZeneca agli under 60? Non è vietato» E avverte | «Non si muore di solo Covid»

I vaccini Johnson&Johnson e AstraZeneca, in caso di carenza di dosi di altre aziende potrebbero essere destinati a persone con meno di 60 anni? L'ipotesi non viene esclusa dal presidente dell'Aifa Giorgio Palù in un'intervista al Corriere della Sera. Palù sull'uso di AstraZeneca e J&J «L'agenzia europea Ema non ha posto restrizioni. L'Aifa – spiega – ha suggerito per entrambi i vaccini J&J e AstraZeneca un uso preferenziale per la fascia di età superiore ai 60 anni ma non ha inteso vietarlo al di sotto di tale età. Per ora non è prevista carenza di forniture».

