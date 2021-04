Natale di Roma, Raggi: “Io sono pazza d’amore per la mia città” (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Io sono pazza d’amore per la mia città. sono orgogliosa di Roma e dei cittadini. Questo è un Natale di Roma decisivo, di speranza e di rinascita. Dobbiamo assolutamente restare uniti per uscire fuori, insieme, dalla pandemia. Per rilanciare la città, l’economia, il lavoro. Noi Romani lo faremo, perché Roma è una città da amare”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi (foto), che aggiunge: “Il mio augurio è che presto torneremo a essere sempre di più una Capitale internazionale e che i campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, il prossimo appuntamento che Roma ospiterà, siano la dimostrazione che insieme ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021)– “Ioper la miaorgogliosa die dei cittadini. Questo è undidecisivo, di speranza e di rinascita. Dobbiamo assolutamente restare uniti per uscire fuori, insieme, dalla pandemia. Per rilanciare la, l’economia, il lavoro. Noini lo faremo, perchéè unada amare”. Così la sindaca di, Virginia(foto), che aggiunge: “Il mio augurio è che presto torneremo a essere sempre di più una Capitale internazionale e che i campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, il prossimo appuntamento cheospiterà, siano la dimostrazione che insieme ...

