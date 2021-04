Nadal-Nishikori in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafael Nadal oggi sfida Kei Nishikori agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Il maiorchino ha esordito complicandosi la vita contro il bielorusso Ivashka, imponendosi in tre set. Adesso il cammino del maiorchino si incrocia con quello del giapponese, reduce dal successo altrettanto sofferto sul cileno Garin. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 22 aprile, non prima delle ore 16:00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in diretta. Gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafaelsfida Keiagli ottavi di finale dell’Atp 500 di. Il maiorchino ha esordito complicandosi la vita contro il bielorusso Ivashka, imponendosi in tre set. Adesso il cammino del maiorchino si incrocia con quello del giapponese, reduce dal successo altrettanto sofferto sul cileno Garin. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 22 aprile, non prima delle ore 16:00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. Gli ...

Advertising

sportface2016 : #tennis #Nadal-#Nishikori in tv oggi: orario, canale e diretta streaming #AtpBarcellona 2021 - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Un esordio difficile per Rafa ?? I suoi tifosi hanno avuto paura di perdere Nadal al primo turno del torneo di Barcello… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Un esordio difficile per Rafa ?? I suoi tifosi hanno avuto paura di perdere Nadal al primo turno del torneo di Barcello… - WeAreTennisITA : Un esordio difficile per Rafa ?? I suoi tifosi hanno avuto paura di perdere Nadal al primo turno del torneo di Barc… - DiegoAmbrosin : 3-6 6-2 6-4 #Nadal a Ivashka nell'esordio a Barcellona. Primo set ai limiti dell'inguardabile, poi pian pianino meg… -