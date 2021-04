Maxi sequestro di mascherine non conformi | bloccati 5 milioni di pezzi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Milano - Il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato 5die 2di dispositivi medici, tra saturimetri e termometri, stoccati in un ...

ILSono state le Fiamme Gialle della seconda compagnia del comando provinciale jonico a eseguire il provvedimento dipreventivo decretato dal gip Benedetto Ruberto su richiesta ...... oltre all'assenza delle certificazioni di conformità agli standard di sicurezza previsti dalla legislazione europea, hanno portato al. L'operazione, come spiega la Gdf, "rientra nella ...Sequestrati 5 milioni di mascherine e 2 milioni di dispositivi medici. Denunciata una donna di origine cinese per frode e ricettazione, consegnava la merce a bordo di un’auto di grossa cilindrata ...Blitz delal Finanza in un deposito gestito di una cittadina cinese vicino alla stazione Centrale. Sequestrati anche 2 milioni di dispositivi medici ...