Lightyear One - Lauto solare adotta gomme Bridgestone e punta ai 725 km di autonomia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si avvicina il lancio dellaOne, un'avveniristica berlina a energiaattesa in consegna sul finire di quest'anno. Da tempo preordinabile al prezzo di 150 mila euro (tasse escluse), quest'auto è dotata di ben 5 metri quadrati di pannelli fotovoltaici ed è frutto di un progetto votato alla massima efficienza. Nella realizzazione ha preso parte anche la, che ha fornito alla vettura pneumatici progettati ad hoc. Tecnologie green. Lemontate sulla Sev (acronimo di solar electric vehicle) olandese rappresentano una particolare evoluzione delle Turanza e combinano due tecnologie green della Casa: la Enliten e la Ologic. Il risultato è un set in grado di garantire al veicolo un'efficienza che, secondo la, corrisponde a quella che si otterrebbe con una riduzione di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lightyear One

Quattroruote

Questo è un punto fondamentale della, auto pensata per essere al vertice per efficienza, e che quindi deve necessariamente utilizzare ogni soluzione possibile che le permetta di ...... e con un progetto molto più tecnologico, sembrano essere i ragazzi di, che però ... Humble ha mostrato il prototipo del suo SUV, Humble, che oltre a essere un veicolo elettrico all'...Tecnologie green. Le gomme montate sulla Sev (acronimo di solar electric vehicle) olandese rappresentano una particolare evoluzione delle Turanza e combinano due tecnologie green della Casa: la Enlite ...Bridgestone ha sviluppato un nuovo tipo di pneumatico in grado di aumentare sensibilmente l'autonomia delle auto. Lo vedremo per la prima volta sulla Lightyear One ...