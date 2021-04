Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: sottile e multimediale (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga arriva in Italia come prodotto di fascia alta con i nuovi processori Intel ed un sistema audio e video ottimizzato per lo smart working e le videoconferenze Arriva in Italia il ThinkPad più sottile di sempre, Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga. Con chassis in titanio, è sottile poco più di 11 mm e presenta un display a basso consumo da 13,5 pollici con formato 3:2 insieme al supporto Dolby Vision HDR e al sistema di altoparlanti Dolby Atmos. A completare il portfolio di X1, anche ThinkPad X1 Carbon Gen 9 e X1 Yoga Gen 6, sono due PC portatili completamente ridisegnati per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso sui nuovi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovoX1arriva in Italia come prodotto di fascia alta con i nuovi processori Intel ed un sistema audio e video ottimizzato per lo smart working e le videoconferenze Arriva in Italia ilpiùdi sempre,X1. Con chassis in titanio, èpoco più di 11 mm e presenta un display a basso consumo da 13,5 pollici con formato 3:2 insieme al supporto Dolby Vision HDR e al sistema di altoparlanti Dolby Atmos. A completare il portfolio di X1, ancheX1 Carbon Gen 9 e X1Gen 6, sono due PC portatili completamente ridisegnati per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso sui nuovi ...

babeari969 : @Apple Non mi dispiacciono perché riprendono il design iPhone 12 (o 5 a scelta), ma per le stesse feature mi tengo… - SerialGamerITA : Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: arriva in Italia il ThinkPad più sottile di sempre #lenovo - trivoshop : Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005CUS 13' Ultrabook - Intel Core i5 i5-1140G7 Qu... ? $ 2507.25. ?… - sciroccoxyz : @theres52ways e allora sconsiglierei android, mi sa che sei quasi obbligata a prender surface, o potresti guardare… - GetReadyWeb : Nuovo prodotto Lenovo ThinkPad X1 Nano LPDDR4x-SDRAM Computer portatile 33 cm (13``) 2160 x 1350 Pixel Intel® Core™… -