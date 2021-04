La Strega e la sindrome del braccino | ansie e paure da scacciare in fretta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La politica dei piccoli passi non paga più. In realtà non ha mai pagato, lo ha fatto fino ad ora soprattutto per demerito altrui. Il Benevento scopre di avere il ““, rischiando seriamente di dilapidare il vantaggio acquisito nel girone di andata. Il cambio di passo da parte di una squadra frenata dallee dalle proprie insicurezze è evidente. Si evince in classifica, ma si palesa anche sul rettangolo di gioco. Contro il Genoa laha cercato di fare la voce grossa, si fatta male da sola e poi ha smesso di attaccare, rintanata a difesa dei propri sedici metri sperando in un guizzo propizio che non è arrivato. Un atteggiamento normale se comparato ad errori che amplificano i timori. Una coperta corta: se non osi non vinci, se osi rischi di scoprirti e perdere. Meglio allora salvare ...