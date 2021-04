La Duecento 2021 al via il 30 aprile: a Caorle 73 iscritti (Di giovedì 22 aprile 2021) Venerdì 30 aprile torna La Duecento 2021, una delle regate più amate dell’Adriatico organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio. La ventisettesima edizione, terza tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, valida per l’assegnazione del Trofeo Masserotti, si disputerà lungo il percorso da Caorle a Sansego passando per Grado, nelle categorie XTutti e X2 con i sistemi compensati ORC, IRC e Mocra per i Multiscafi. 73 barche iscritte, provenienti anche dall’estero Alla chiusura delle iscrizioni a La Duecento 2021, sono settantatré le imbarcazioni iscritte, provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania, Slovenia e Gran Bretagna. “La Duecento è una ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 22 aprile 2021) Venerdì 30torna La, una delle regate più amate dell’Adriatico organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune die la Darsena dell’Orologio. La ventisettesima edizione, terza tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, valida per l’assegnazione del Trofeo Masserotti, si disputerà lungo il percorso daa Sansego passando per Grado, nelle categorie XTutti e X2 con i sistemi compensati ORC, IRC e Mocra per i Multiscafi. 73 barche iscritte, provenienti anche dall’estero Alla chiusura delle iscrizioni a La, sono settantatré le imbarcazioni iscritte, provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania, Slovenia e Gran Bretagna. “Laè una ...

