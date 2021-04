Just Eat svela i cibi più ordinati dagli italiani nel 2020 (Di giovedì 22 aprile 2021) Just Eat, la nota App da cui è possibile ordinare cibo online, divenuta ormai un vero e proprio brand iconico, ha pubblicato un interessante report relativo agli acquisti effettuati dagli italiani nel 2020. Lo studio in questione, denominato “Mappa del cibo a domicilio in Italia”, verte ovviamente sugli ordini ricevuti dalla piattaforma e può essere consultato integralmente a questo link. Ma quali sono stati i cibi più ordinati dagli italiani nel 2020? Rispondere a questa domanda è particolarmente interessante dal momento che l’anno da poco conclusosi è stato davvero insolito per via dell’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente avuto dei risvolti anche sui comportamenti dei consumatori. Non esitiamo, dunque, e rispondiamo a questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)Eat, la nota App da cui è possibile ordinare cibo online, divenuta ormai un vero e proprio brand iconico, ha pubblicato un interessante report relativo agli acquisti effettuatinel. Lo studio in questione, denominato “Mappa del cibo a domicilio in Italia”, verte ovviamente sugli ordini ricevuti dalla piattaforma e può essere consultato integralmente a questo link. Ma quali sono stati ipiùnel? Rispondere a questa domanda è particolarmente interessante dal momento che l’anno da poco conclusosi è stato davvero insolito per via dell’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente avuto dei risvolti anche sui comportamenti dei consumatori. Non esitiamo, dunque, e rispondiamo a questo ...

Advertising

CorriereCitta : Just Eat svela i cibi più ordinati dagli italiani nel 2020 - AlopixSg : @mewbari Io stavo per chiamare just eat per un kebab 20 minuti fa - luca0577 : Nuovo video su Youtube, applicazione Just Eat per Ios. - _my_word_ : Sono arrivati i noodle: il tipo aveva lo zaino terminco di Uber eat, la borsa di carta è di Glovo, lo scontrino di Just eat ???????? - librasdrama : @inheartoflouis @tommaso_zorzi Just eat di cazzi oggi domina ?? -