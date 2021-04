Jonathan Frostick | il banchiere di Hsbc che ha deciso di cambiare stile di vita dopo un infarto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Frostick

Il Fatto Quotidiano

La storia die il suo post su ...Un infarto può toglierti la vita, o indurti a cambiarla per sempre . 'Ora voglio dedicare meno tempo al lavoro e più alla famiglia', ha scritto, banchiere d'affari inglese del gruppo Hsbc , in un post su Linkedin scritto e pubblicato dal letto di un ospedale, dove era stato ricoverato in seguito a un attacco cardiaco. Le ...Jonathan Frostick, per sua stessa ammissione, dopo questa brutta esperienza ha capito di dover cambiare stile di vita, rivedendo il suo approccio al lavoro per non farsi travolgere dai ritmi forsennat ...Più di 200mila like e oltre 10mila commenti per lo sfogo e i buoni propositi di Jonathan Frostick, manager del gruppo Hsbc ...