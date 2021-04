In mare con Michele Bravi: «Le balene, i veri cantautori dell’oceano» (Di giovedì 22 aprile 2021) «Le balene sono a tutti gli effetti i veri cantautori dell’oceano e del nostro mare. Cantano per comunicare e per sedursi. Il loro modo di comunicare è anche molto simile alla musica pop: c’è una sorta di ritornello che si ripete nei suoni che emettono e dentro di essi è contenuta una biblioteca dei nostri suoni». Michele Bravi, stella di X Factor e talento di Amici Speciali, ha la musica nel sangue e, da oggi, il mare nel cuore. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) «Le balene sono a tutti gli effetti i veri cantautori dell’oceano e del nostro mare. Cantano per comunicare e per sedursi. Il loro modo di comunicare è anche molto simile alla musica pop: c’è una sorta di ritornello che si ripete nei suoni che emettono e dentro di essi è contenuta una biblioteca dei nostri suoni». Michele Bravi, stella di X Factor e talento di Amici Speciali, ha la musica nel sangue e, da oggi, il mare nel cuore.

