Il reduce di guerra centenario vaccinato dall' Esercito

Leggi su agi

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Undidal personale medico dell'. La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 offre anche situazioni suggestive come quella avvenuta a Cinquefrondi, centro in provincia di Reggio Calabria. Il protagonista è Francesco Conia, nato il 1921 e da poco. L'uomo ha ricevuto la visita domiciliare dell'equipe di Taurianova, dove è stato realizzato un centro vaccinale gestitosu indicazione della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. L'emozione è stata per tutti molto intensa. Nonno Francesco ha raccontato ai militari la sua esperienza sul fronte, durante la Secondamondiale, compreso un periodo di detenzione. Una piacevole chiacchierata in amarcord tra ...