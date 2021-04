Il golpe (mancato) delle élite del calcio (Di giovedì 22 aprile 2021) Avevano già pronto il discorso, l’annuncio, lo avevano limato per mesi: «Da oggi – questo lento declino finirà. La formula che ci ha portato sull’orlo del disastro economico non funziona più. Ora c’è un altro quadro. Nelle prossime ore, con successivi comunicati, vi saranno indicati i provvedimenti più importanti». L’uomo che era dietro tutto – il comandante in capo, il “principe” – aveva sulle spalle onori e medaglie conquistate sul campo, un’autorità, ma per gli adepti dei suoi colori anche qualcosa di più, da seguire ciecamente. Aveva raggranellato le sue truppe tra le formazioni che sapeva votate ai suoi stessi ideali, insofferenti, come lui, allo stato delle cose, che poi significava solo una cosa: stava andando tutto a rotoli. E occorreva un cambiamento. Drastico. Rapidità dell’esecuzione, segretezza fino al momento dell’annuncio, fedeltà degli accoliti – ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Avevano già pronto il discorso, l’annuncio, lo avevano limato per mesi: «Da oggi – questo lento declino finirà. La formula che ci ha portato sull’orlo del disastro economico non funziona più. Ora c’è un altro quadro. Nelle prossime ore, con successivi comunicati, vi saranno indicati i provvedimenti più importanti». L’uomo che era dietro tutto – il comandante in capo, il “principe” – aveva sulle spalle onori e medaglie conquistate sul campo, un’autorità, ma per gli adepti dei suoi colori anche qualcosa di più, da seguire ciecamente. Aveva raggranellato le sue truppe tra le formazioni che sapeva votate ai suoi stessi ideali, insofferenti, come lui, allo statocose, che poi significava solo una cosa: stava andando tutto a rotoli. E occorreva un cambiamento. Drastico. Rapidità dell’esecuzione, segretezza fino al momento dell’annuncio, fedeltà degli accoliti – ...

