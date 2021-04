I numeri della Regione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si iniziava a parlare di zona gialla per la Campania, ma la situazione epidemiologica è ancora molto critica. In Campania si evoca la zona gialla ma i contagi sono in aumento su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è molto critico nei confronti del governo sulle #riaperture: 'Si sono guardat… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #22aprile: Recovery, ecco i numeri di #Draghi; pacchetto da 221,… - RobertoBurioni : I vaccini funzionano, funzionano, funzionano. E funzionano pure molto bene, lo dicono numeri inoppugnabili. Un trio… - StartMagNews : Che cosa è successo nel corso dell’assemblea di Bper che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della banc… - paulolden1 : @Tanzen La 'terribile seconda ondata' indiana al momento ha numeri più bassi della situazione attuale italiana e mo… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri della

Il Sole 24 ORE

... per poi passare alle opinioni di chi l'ha provata, con tutti i pro e i controscelta. ... La "N" sta infatti per "Numbers", giacchè è collegata al mondo dei. Mentre il "26" si riferisce al ...Nel bilancio del giorno dopo i russi , stando aicontenutipiazza nel Paese profondo, salvo forse Novosibirsk ed Ekaterinburg oltre alla capitale, questa volta hanno preferito non ...I numeri sono numeri e come tali vanno interpretati. E' un fatto acclarato che la Ferrari SF21 sia maggiormente competitivi della SF1000: lo certificano i riscontri di Charles Leclerc e di Carlos Sain ...Il presidente Nino Cartabellotta sul decreto riaperture: “Decisione coraggiosa presa sul filo del rasoio” Nella settimana che va da 14 al 20 aprile si registra una riduzione di nuovi casi (-7,8%) e de ...