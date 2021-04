Hocus Pocus 2 | Anne Fletcher sostituirà Adam Shankman alla regia

(Di venerdì 23 aprile 2021)di2 sembra ci sia stato un cambiamento:avrebbe sostituito, impegnato nella realizzazione di Come d'incanto 2. Sembra che2 abbia cambiato regista:infatti avrebbe passato il testimone ad. Il filmmaker avrebbe dovuto rinunciare all'incarico, secondo quanto dichiara The DisInsider, a causa del suo impegno sul set di Disenchanted, il secondo capitolo della storia iniziata con Come d'incanto.ha collaborato in più occasioni cone quindi il cambiamento dietro la macchina ...

Advertising

LeftyBotty : RT @GianniniRoberto: (R)umori Radio AltriSuoni - webartisanit : RT @GianniniRoberto: (R)umori Radio AltriSuoni - bastardo42 : RT @GianniniRoberto: (R)umori Radio AltriSuoni - GianniniRoberto : (R)umori Radio AltriSuoni - evaartemis : Jennifer Lawrence che va in giro con la t-shirt di Hocus Pocus, IO TI AMOO -

Ultime Notizie dalla rete : Hocus Pocus

Movieplayer.it

... fumetto game pensato per un pubblico adulto, Raven si prepara a portare in Italia il primo fumetto game della serie, dai toni decisamente più giocosi e rivolto ad un pubblico più giovane.La regia è stata assegnata al regista e coreografo Adam Shankman , noto per il richiestissimo2 , mentre le musiche sono affidate al compositore Alan Menken assieme alla collaborazione ...Alla regia di Hocus Pocus 2 sembra ci sia stato un cambiamento: Anne Fletcher avrebbe sostituito Adam Shankman, impegnato nella realizzazione di Come d'incanto 2. Hocus Pocus 2 sembra abbia cambiato r ...Sembra proprio che l'attesa pellicola sequel del film anni '90 Hocus Pocus in sviluppo per Disney+ avrà un nuovo regista. Scopriamo di chi si tratta.